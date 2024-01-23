Sinopec открыла в КНР сверхглубокое сланцевое месторождение газа

Китайская нефтегазовая компания China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) открыла новое сверхглубокое месторождение сланцевого газа в провинции Сычуань.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении компании.
Месторождение Hexingchang обладает разведанными запасами в 133 млрд кубометров газа, что делает его первым обнаруженным в стране сланцевым сверхглубоким месторождением такого масштаба.
Sinopec ранее обнаружила ряд других крупных месторождений природного газа в провинции Сычуань.