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Сийярто заявил, что заручился поддержкой главы МАГАТЭ по расширению АЭС "Пакш"

Сийярто заявил, что заручился поддержкой главы МАГАТЭ по расширению АЭС "Пакш" Будапешт получит от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) всю необходимую поддержку для успешной реализации проекта "Пакш-2".
Энергетика
25 сентября 2023 г. 12:18
Сийярто заявил, что заручился поддержкой главы МАГАТЭ по расширению АЭС Пакш

Будапешт получит от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) всю необходимую поддержку для успешной реализации проекта "Пакш-2".

Как передает Report, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в соцсетях написал о том, что этот вопрос был обсужден с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси.

"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси один из главных наших друзей, мы постоянно можем рассчитывать на его поддержку не только по вопросу (АЭС) "Пакш", но и по всем другим вопросам… Сегодня мы изучили состояние расширения "Пакш"... Мы получим всю помощь в процессе инвестиций, чтобы могли реализовать их на самом высоком уровне, с соблюдением самых строгих условий безопасности", - отметил он.

В настоящее время единственная в Венгрии атомная электростанция "Пакш" вырабатывает на четырех энергоблоках почти половину электроэнергии, необходимой стране. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6. Благодаря вводу в эксплуатацию двух новых блоков АЭС эта доля, как ожидается, удвоится.

Россия дает Венгрии на проект "Пакш-2" госкредит до 9 млрд евро, а общая стоимость работ составит 12,5 млрд евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков. Начало строительства этой АЭС ожидается весной-летом 2024 года.

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Версия на английском языке Szijjártó secures IAEA support for Paks nuke plant expansion

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