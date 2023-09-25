Сийярто заявил, что заручился поддержкой главы МАГАТЭ по расширению АЭС "Пакш"

Будапешт получит от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) всю необходимую поддержку для успешной реализации проекта "Пакш-2".

Будапешт получит от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) всю необходимую поддержку для успешной реализации проекта "Пакш-2".

Как передает Report, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в соцсетях написал о том, что этот вопрос был обсужден с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси.

"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси один из главных наших друзей, мы постоянно можем рассчитывать на его поддержку не только по вопросу (АЭС) "Пакш", но и по всем другим вопросам… Сегодня мы изучили состояние расширения "Пакш"... Мы получим всю помощь в процессе инвестиций, чтобы могли реализовать их на самом высоком уровне, с соблюдением самых строгих условий безопасности", - отметил он.

В настоящее время единственная в Венгрии атомная электростанция "Пакш" вырабатывает на четырех энергоблоках почти половину электроэнергии, необходимой стране. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6. Благодаря вводу в эксплуатацию двух новых блоков АЭС эта доля, как ожидается, удвоится.

Россия дает Венгрии на проект "Пакш-2" госкредит до 9 млрд евро, а общая стоимость работ составит 12,5 млрд евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков. Начало строительства этой АЭС ожидается весной-летом 2024 года.