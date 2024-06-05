Сийярто: Ядерная энергетика важна для удовлетворения растущего спроса на энергию

Ядерная энергетика нужна, чтобы быть уверенными в том, что государства смогут удовлетворить постоянно растущий спрос на электроэнергию в будущем.

Ядерная энергетика нужна, чтобы быть уверенными в том, что государства смогут удовлетворить постоянно растущий спрос на электроэнергию в будущем.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на открытии Бакинского энергетического форума.

"Нашей общей целью должен стать отказ от политических дебатов, когда речь идет об энергопоставках",- сказал министр.

Сийярто подчеркнул, что в Европе оказывают большое внимание диверсификации.

"Проблема в том, что у нас разные определения диверсификации. Наше заключается в том, что у нас больше источников. И мы не согласны с определением, которое подразумевает замену уже существующих другими. Диверсификация означает увеличение числа источников. Именно поэтому мы обратились к Европейскому Союзу с просьбой увеличить пропускную способность трубопроводной сети в Юго-Восточной Европе, чтобы мы могли закупать больше газа у Азербайджана, Катара, Турции, с которыми у нас или уже есть контракты, или контракты находятся в стадии подготовки",- сказал он.

По мнению министра, мир полон конфликтов, которые повышают риск его разделения на блоки. "Мы бы не хотели, чтобы это повторилось. Поэтому давайте вернемся к здравому смыслу", - отметил министр, добавив, что энергоснабжение должно рассматриваться как физическая необходимость, а не вопрос идеологии или философии.