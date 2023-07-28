Сийярто: SOCAR начал закачку азербайджанского газа в венгерские хранилища

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) начала закачку газа на в венгерские хранилища.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) начала закачку газа на в венгерские хранилища.

Как передает Report, об этом в соцсетях написал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Есть хорошая новость. В соответствии с контрактом азербайджанская энергетическая компания SOCAR начала закачку первых 50 млн куб. м газа в венгерские хранилища", – отметил он.

Сийярто заявил о том, что Европа за последние 1,5 года постоянно сталкивается с серьезной нехваткой энергоресурсов. Из-за санкций в отношении к РФ и отказ от импорта российского газа его стоимость резко повысились. Однако Венгрии удалось решить данный вопрос благодаря альтернативным поставкам.

Отметим, что в июне SOCAR и венгерская "MVM CEEnergy" заключили контракт на поставку азербайджанского газа. Согласно контракту, до конца текущего года Венгрия получит 100 млн кубометров газа из Азербайджана.