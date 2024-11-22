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Сийярто в Стамбуле обсудит вопрос энергобезопасности Европы с министром энергетики Азербайджана

Сийярто в Стамбуле обсудит вопрос энергобезопасности Европы с министром энергетики Азербайджана В рамках I Стамбульского энергетического форума министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обсудит вопрос энергобезопасности Европы с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым.
Энергетика
22 ноября 2024 г. 14:23
Сийярто в Стамбуле обсудит вопрос энергобезопасности Европы с министром энергетики Азербайджана

В рамках I Стамбульского энергетического форума министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обсудит вопрос энергобезопасности Европы с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что по этому вопросу он также будет консультироваться с главами ведомства Турции, Болгарии, Сербии и Словакии.

По словам Сийярто, санкции США против российского "Газпромбанка" ставят под угрозу энергетическую безопасность ряда стран Центральной Европы.

"Это сознательная попытка поставить под угрозу безопасность в сфере энергетики некоторых государств Центральной Европы", - написал он, отметив, что власти Венгрии, несмотря на такие санкции, обеспечивают снабжение страны энергоресурсами.

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Версия на азербайджанском языке Siyarto İstanbulda Azərbaycanın energetika naziri ilə Avropanın enerji təhlükəsizliyi məsələsini müzakirə edəcək
Версия на английском языке Szijjarto to discuss European energy security with Azerbaijan's Energy Minister in Istanbul

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