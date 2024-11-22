Сийярто в Стамбуле обсудит вопрос энергобезопасности Европы с министром энергетики Азербайджана

В рамках I Стамбульского энергетического форума министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обсудит вопрос энергобезопасности Европы с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым.
Как передает Report, об этом он написал на своей странице в Facebook.
Он отметил, что по этому вопросу он также будет консультироваться с главами ведомства Турции, Болгарии, Сербии и Словакии.
По словам Сийярто, санкции США против российского "Газпромбанка" ставят под угрозу энергетическую безопасность ряда стран Центральной Европы.
"Это сознательная попытка поставить под угрозу безопасность в сфере энергетики некоторых государств Центральной Европы", - написал он, отметив, что власти Венгрии, несмотря на такие санкции, обеспечивают снабжение страны энергоресурсами.