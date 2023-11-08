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Сийярто: Венгрия планирует получать большие объемы газа из Азербайджана

Сийярто: Венгрия планирует получать большие объемы газа из Азербайджана Венгрия по-прежнему закупает основные объемы газа у России, а диверсификация источников и маршрутов поставок пока остается для нее иллюзией, поскольку в Юго-Восточной Европе недостает транспортных мощностей.
Энергетика
8 ноября 2023 г. 20:19
Сийярто: Венгрия планирует получать большие объемы газа из Азербайджана

Венгрия по-прежнему закупает основные объемы газа у России, а диверсификация источников и маршрутов поставок пока остается для нее иллюзией, поскольку в Юго-Восточной Европе недостает транспортных мощностей.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на 6-й Румынской международной газовой конференции (RIGC 2023) в Бухаресте.

Он напомнил, что в перспективе Венгрия планирует получать большие объемы газа из Азербайджана, Катара и Турции, но пропускная способность трубопроводов в регионе для этого недостаточна. "Без их расширения диверсификация остается простой иллюзией", - подчеркнул глава МИД.

Сийярто отметил, что для повышения мощностей газопроводов нужны дополнительные средства, однако странам Юго-Восточной Европы их трудно изыскать, а Еврокомиссия отказывается одобрить запрос на финансирование этой инициативы. Поэтому "самым большим препятствием на пути диверсификации является сам Брюссель и некоторые государства - члены Евросоюза", сказал министр, добавив, что Венгрия продолжит сотрудничество со своими соседями и партнерами по расширению возможностей трубопроводов и интерконнекторов.

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Версия на азербайджанском языке Macarıstan XİN başçısı: Budapeşt Azərbaycandan böyük həcmdə qaz almağı planlaşdırır

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