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    Siemens разорвет лицензионное соглашение с российскими партнерами

    Это связано с поставками газовых турбин в Крым

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Немецкая компания Siemens разорвет лицензионное соглашение с российскими партнерами по поставкам оборудования для электростанций. 

    Как передает Report, об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

    Концерн утверждает, что в Крым были незаконно перевезены четыре газовых турбины. Он предлагает выкупить их и аннулировать контракт на дальнейшие поставки.

    Ранее, 11 июля, сообщалось, что Siemens подала иск к представителям "Технопромэкспорта" (инжиниринговая "дочка" госкорпорации "Ростех"). На этой компании, по утверждению концерна, лежит ответственность за поставки турбин на полуостров. 

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