Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Немецкая компания Siemens разорвет лицензионное соглашение с российскими партнерами по поставкам оборудования для электростанций.

Как передает Report, об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

Концерн утверждает, что в Крым были незаконно перевезены четыре газовых турбины. Он предлагает выкупить их и аннулировать контракт на дальнейшие поставки.

Ранее, 11 июля, сообщалось, что Siemens подала иск к представителям "Технопромэкспорта" (инжиниринговая "дочка" госкорпорации "Ростех"). На этой компании, по утверждению концерна, лежит ответственность за поставки турбин на полуостров.