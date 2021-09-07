Siemens Gamesa впервые в мире выпустит перерабатываемые лопасти для ветрогенераторов

Компания Siemens Gamesa Renewable Energy объявила о выпуске первых в мире перерабатываемых лопастей для ветрогенераторов RecyclableBlades

Компания Siemens Gamesa Renewable Energy объявила о выпуске первых в мире перерабатываемых лопастей для ветрогенераторов RecyclableBlades.

Об этом передает Report со ссылкой на CNBC .

Они будут установлены на офшорной ветряной электростанции Каскаси в Северном море, которую планируется сдать в эксплуатацию в 2022 году.

Новые детали сделаны из смолы, которая легко отделяется от других компонентов конструкции по истечении срока службы. Впоследствии эти материалы можно отправить на переработку.

Отметим, что утилизация лопастей ветрогенераторов является одной из главных проблем в отрасли. Обычно их производят из композитных материалов, которые почти не поддаются переработке.