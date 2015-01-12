​Швейцарская газета: SOCAR Trading - образец культуры частной инвестиции

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Авторитетная швейцарская ежедневная газета "L’Agefi" опубликовала интервью с управляющим директором компании SOCAR Trading Арзу Азимовым. В ходе интервью были получены ответы на вопросы об истории компании, этапах ее развития, а также проанализирована сегодняшняя ситуация в мировой энергетической сфере. Report предлагает читателям полный текст интервью:

Компания SOCAR Trading. Торговая компания, принадлежащая правительству Азербайджана, усиливает свою деятельность на международной арене

Компания SOCAR Trading, созданная в 2008 году в Женеве и реализующая 75% продаж азербайджанской нефти (20 млн. баррелей в месяц), а также газа и LNG (сжиженного природного газа), продолжает расширять торговлю этих продуктов.

Крупные страны пристально следят за геополитической ролью этой страны, расположенной на Кавказе. В связи с тем, что Азербайджан не имеет прямого пути в открытое море, он выходит на мировые энергетические рынки через трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Азербайджанская легкая нефть марки Azeri Light, с низким содержанием серы, является одной из самых дорогих марок сырой нефти в Европе и спрос на нее очень высок. SOCAR Trading имеет представительства в Сингапуре, Дубае, Лондоне, Монако и Стамбуле. Штаб-квартира в Женеве, где работают 120 сотрудников из 160 служащих в 10 филиалах по всему миру, является самым важным отделением компании.

Исполнительный директор SOCAR Trading Арзу Азимов начал работать в SOCAR в 1994 году (компания создана после распада СССР в 1992 году) в период, когда она еще совершенствовала свою импортно-экспортную структуру. А.Азимов поделился с газетой "L’Agefi" своими мыслями о деятельности компании, которая в структурном отношении хоть и принадлежит государству, но по своей деятельности не отличается от частной организации. Благодаря широкой дипломатической деятельности основной Компании, SOCAR Trading заключила новые соглашения с международными компаниями и готовит различные инфраструктурные проекты по Южной Азии, Африке и Дальнему Востоку. Престиж женевского отделения SOCAR Trading основывается на активной международной деятельности головной компании - Государственной нефтяной компании.

Азербайджанское правительство лишь начиная с 2012 года является единственным акционером компании SOCAR Trading. Почему вы выбрали смешанную общественно-частную форму собственности?

Уже в 2006 году SOCAR начал вести переговоры со многими торговыми компаниями, с целью создания своей торговой дочерней структуры. Из-за того, что проект был еще на начальной стадии, SOCAR старался сотрудничать с опытными компаниями, с широкими финансовыми возможностями. Однако, переговоры закончились безрезультатно, потому что, торговые компании отказывались отдать управление фирмой и половину прибыли компании SOCAR. В то время сотрудник компании "ЛУКОЙЛ" (Lukoil) Валерий Головушкин обратился к азербайджанскому бизнесмену Анару Ализаде, предложив через него сотрудничество компании SOCAR. Два профессиональных предпринимателя смогли прийти к соглашению об акционерной структуре SOCAR и в 2007 году в Швейцарии были заложены основы Компании SOCAR Trading. В акционерном соглашении было указано преимущественное право компании SOCAR через 5 лет выкупить акции SOCAR Trading.

Почему Вы в 2008 году выбрали Швейцарию?

Мы выбрали Швейцарию из-за положения, которое она занимает в мировой торговой сети. Пока не был утвержден документ о налогах компании мы обсуждали с правительством Швейцарии структуру SOCAR Trading.

Какое влияние оказывает на SOCAR Trading обсуждения налоговой системы кантона Женевы и ее правила, и особенно, статус компании - посредника между торговыми компаниями?

Мы остановили свой выбор именно на Женеве, исходя из привлекательных предложений в системе налоговой политики, сделанной нам с их стороны. Конечно, если было бы иначе, Женева не смогла бы привлечь иностранные компании к себе и мы бы не остановили свой выбор на этом городе. В Сингапуре налоговые ставки составляют меньше 5%. В Дубае компании освобождены от налогов. Лондон также предлагает выгодные условия налогообложения. Органы власти Женевы должны учитывать достаточную активность такой международной торговой компании как SOCAR Trading.

SOCAR Trading был учрежден в кризисном 2008 году. Как вы смогли найти финансовые источники?

Финансирование компании должно было быть осуществлено со стороны трех инвесторов. На самом деле SOCAR с трудом нашел необходимый капитал. Несомненно, что в 2008 году банки не очень желали открывать кредитные линии, особенно для государственной компании постсоветского периода. В конечном итоге, большая заслуга в том что, для компании выделялись кредиты, принадлежала Валерию Головушкину и Анару Ализаде. Благодаря их авторитету и опыту, удалось собрать большую часть необходимых средств. К тому же, Валерий Головушкин был известным специалистом. Кроме того, он учредил в Женеве дочернюю фирму компании "Лукойл" - Litasco. Это предприятие успешно осуществляло похожий проект, который намеревался претворить в жизнь в тот период SOCAR. Именно благодаря помощи этих двух людей, компания SOCAR Trading смогла завоевать доверие специалистов мирового рынка и банкиров. Наряду с тем, что Анар Ализаде внес свой вклад в капитал компании, в тяжелые периоды для SOCAR Trading, он также выделял для компании денежные средства взаймы.

Спустя три года, SOCAR Trading смог укрепить свои позиции в составе SOCAR...

В 2012 году, то есть, по истечении пятилетнего срока, SOCAR подписал соглашение о приобретении доли акций SOCAR Trading. Хотя Анар Ализаде подал в отставку из правления компании, однако, Валерий Головушкин до конца 2013 года оставался главным исполнительным директором компании и председателем правления. В конце декабря он ушел с поста главного исполнительного директора компании, и до последнего времени оставался председателем правления SOCAR Trading. Он все еще член правления компании. SOCAR соблюдая правила и культуру частных инвестиций, смог выкупить все акции частных акционеров. Теперь мы можем пользоваться как преимуществами государственной компании, так и частных предпринимателей. Когда мы осуществляем свою деятельность, мы очень деликатно действуем, чтобы исключить все моменты, которые могут негативно повлиять на дипломатические связи нашего правительства и его авторитету. Политический риск для нас является очень значимым риском.

В какую сумму в настоящее время оценивается SOCAR Trading?

По результатам независимой оценки, проведенной международными аудиторскими компаниями (Big 4), на 30 июня 2012 года капитал SOCAR Trading составил 350 млн. долларов, а на 31 декабря 2013 года - 425 млн. долларов США. Подсчеты таких организаций как Boston Consulting Group и Wood Mackenzie показывают, что создание SOCAR Trading принесло Азербайджану в период с 2008 по 2013 годы дополнительную прибыль в размере 1,7-1,8 млрд. долларов от продажи сырой нефти.

2015 год объявлен пиком нефтедобычи в Азербайджане. Является ли приоритетным для SOCAR Trading налаживание деловых контактов с другими партнерами и после этого тоже?

На начальном этапе наша основная задача состояла в реализации нефти и нефтепродуктов SOCAR, мы были его дочерней компанией по продаже, и в настоящее время также являемся таковой. К этой нашей обязанности добавляется еще одна задача: торговля, исходящая из нашего угла зрения на рынок. Сегодня оборот с контрагентами третьей стороны составляет 50% наших продаж и проектов. На самом деле, это решающий этап нашей независимости как компании. Вместе с этим, исходя из того, что за последние 10 лет рынок стал более открытым, и только лишь продажи стали уже не привлекательными. Производители вышли уже непосредственно на потребителя. После этого наша дополнительная прибыль основывается на разведывательных и добывающих проектах, а также на проектах, связанных с инфраструктурой производства, и наша деятельность напрямую направлена на потребителя. Для того, чтобы выдержать конкуренцию на торговом рынке, необходимо разработать и подготовить новую программу по глобализации и расширению торговли. SOCAR Trading способна сегодня противостоять таким проблемам, с которыми многие другие компании не справились бы. Наши трейдеры в основном развивают рынок LNG (сжиженного газа), а также газа и электричества.

Вот уже почти 10 лет соседний Иран страдает от международных санкций, запрещающих этой стране экспортировать нефтепродукты. Ожидается ли отмена этих санкций в ближайшее время?

Санкции применены из-за определенных причин. Если бы были отменены эти санкции, то мы могли бы восстановить наши деловые связи с дружеской нам соседней страной. Лично я был бы очень рад этому. Изолирование одной страны не приводит ни к чему хорошему. В настоящее время и Россия находится в таком же положении. Азербайджан ближайший сосед Ирана и имеет привлекательное геополитическое расположение и, когда санкции будут отменены мы хотим быть в первых рядах партнерства. Не думаю, что мы останемся нейтральными.

Что вы думаете о нынешнем снижении цен на нефть?

Если трейдеры решили снизить цены на нефть, то изменить эту тенденцию будет очень сложно. Надеюсь что, цена сырой нефти не так уж низка, как показывают некоторые эксперты в своих расчетах. Рынок всегда может реагировать на политические события в мире и давать какой-либо прогноз по этому поводу очень сложно.

По расчетам ОПЕК, начиная с этого года и до 2040 года выработка энергоресурсов возрастет в мире на 60%. Чтобы компенсировать повышение цен на газ и, хотя бы немного на возобновляемые ресурсы, необходимо будет снижение цен на нефть. Согласны ли вы с этим прогнозом?

Из-за того что, цена на нефть была очень высокой, развитию возобновляемых ресурсов оказывалась большая поддержка. Если мы посмотрим на нынешние цены, то не думаю что, в будущем этот сектор будет получать государственные субсидии. Газ, с экологической точки зрения, сравнительно меньше загрязняет окружающую среду. SOCAR Trading готовит различные проекты, связанные с разведывательными работами газовых месторождений, а также участвует в инфраструктурных проектах по выработке газа и электроэнергии.

Примечание: Компания SOCAR в цифрах:

SOCAR (Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики) создана в 1992 году, после восстановления суверенитета Азербайджанской республики. По окончании аудита, проведенной в компании со стороны Ernst & Young Holding в 2013 году, SOCAR входит в список 50 зарубежных компаний, годовой оборот, которых составляет 1,2 миллиардов долларов. Компания, которая осуществляет свою деятельность в Азербайджанской Республике, создана 13 сентября 1992 года Указом президента Азербайджана, на основе законодательства АР. SOCAR проводит работы по разведке нефтяных месторождений, транспортировке и переработке. К главным функциям компании относится добыча нефти, газа и конденсатов, переработка, транспортировка, продажа нефти и газа.

Компания SOCAR на 100% принадлежит государству Азербайджанской Республики. Функционируют ее совместные предприятия, консорциумы и представительства SOCAR в Грузии, Турции, Румынии, Австрии, Швейцарии, Казахстане, Великобритании, Иране, Германии и Украине. В Швейцарии, Сингапуре, Вьетнаме, Нигерии и других странах действуют торговые фирмы компании. В настоящее время SOCAR сотрудничает со многими зарубежными компаниями, которые проводят свою деятельность в различных отраслях. Такие компании как BP, Exxon, Statoil, Total, Chevron, Itochu и Lukoil привлечены к разработке ресурсов Каспийского моря. Компания SOCAR играет решающую роль во всех национальных и международных проектах, связанных с трубопроводом TANAP (Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline). Задача компании заключается в обеспечении энергетической безопасности Азербайджанской Республики, запасы газовых месторождений которой по прогнозам составляют 3-5 трлн. кубометров. (L’Agefi)