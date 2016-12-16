Швеция возражает против строительства газопровода "Северный поток-2"

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Исполнение проекта газопровода "Северный поток-2", предусмотренный для транспортировки российского газа в страны Евросоюза через Балтийское море, столкнулось с трудностями.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, власти шведского острова Готланд отказали компании Nord Stream 2 AG в аренде порта для строительства газопровода "Северный поток-2".

Как сообщает Helagotland, изначально подготовленный контракт об аренде был заблокирован вмешательством правительства Швеции.

Минобороны страны сочло аренду порта для строительства трубопровода "негативной для национальной безопасности".

Изначально предполагалось, что через шведский порт Слит будет осуществляться поставка труб и оборудования для укладки "Северного потока 2" в Балтийском море.

Nord Stream 2 ранее сообщила, что если шведские власти примут решение отказать в использовании своих портов, компания может выбрать другие объекты в Балтийском море для работ по строительству газопровода.

Отметим, что в качестве акционеров проекта газопровода "Северный поток-2" выступают компании "Газпром" (Россия), E.ON SE и BASF SE/Wintershall Holding GmbH. (Германия), Royal Dutch Shell Plc. (Англия-Голландия), OMV AG (Австрия) и Engie S.A (Франция).