О нас

Швеция на год прекратит проверку эконорм ГЭС для стабильного электроснабжения

Швеция на год прекратит проверку эконорм ГЭС для стабильного электроснабжения Шведские власти на 12 месяцев останавливают проверки соблюдения экологических стандартов у некоторых ГЭС, чтобы избежать нагрузки на национальную энергосистему.
Энергетика
12 декабря 2022 г. 15:50
Швеция на год прекратит проверку эконорм ГЭС для стабильного электроснабжения

Шведские власти на 12 месяцев останавливают проверки соблюдения экологических стандартов у некоторых ГЭС, чтобы избежать нагрузки на национальную энергосистему.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра экологии страны Ромину Пурмохтари.

В свою очередь вице-премьер Швеции Эбба Буш отметила, что эта мера позволит "провести всесторонний анализ того, что может вынести шведская энергосистема". Она также указала на потенциал гидроэнергетики для накопления энергии на случай непредвиденных обстоятельств в стране.

"Гидроэнергетика могла бы восстановить электроснабжение, если бы случилось самое немыслимое - отключение энергии в ряде районов Швеции", - сказала она журналистам.

Шведские ГЭС со сроком службы более 40 лет должны проходить длительный процесс проверки с целью установить соответствие их экологического состояния нормативам ЕС в сфере использования водных ресурсов. Всего гидроэнергетика удовлетворяет 40% энергетических потребностей Швеции.

Агентство напоминает, что ранее чрезмерная нагрузка на энергосети Швеции привела к резкому росту цен и предупреждениям о возможных блэкаутах.

В конце прошлой недели Bloomberg сообщало, что в Швеции ухудшается ситуация с энергоснабжением: власти остановили крупнейший реактор страны на АЭС "Оскарсхамн" на девять дней из-за технических работ.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Баку по маршруту №7А введена в эксплуатацию автобусная полоса
В Баку по маршруту №7А введена в эксплуатацию автобусная полоса
7 декабря 2022 г. 14:22
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
6 декабря 2022 г. 09:44
ЧМ-2022: Расписание матчей 1/4 финала
ЧМ-2022: Расписание матчей 1/4 финала
7 декабря 2022 г. 01:51
Aztelekom и Baktelekom подозреваются в ценовых манипуляциях на рынке интернет-услуг
Aztelekom и Baktelekom подозреваются в ценовых манипуляциях на рынке интернет-услуг
7 декабря 2022 г. 11:21
Будет подана апелляционная жалоба на решение суда об аресте двух азербайджанцев в Украине
Будет подана апелляционная жалоба на решение суда об аресте двух азербайджанцев в Украине
7 декабря 2022 г. 20:57
ISW: Путин готовит россиян к длительному противостоянию
ISW: Путин готовит россиян к длительному противостоянию
8 декабря 2022 г. 09:44
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
7 декабря 2022 г. 16:52
Названо основное стратегические направление для Карабаха на ближайшие 10 лет
Названо основное стратегические направление для Карабаха на ближайшие 10 лет
7 декабря 2022 г. 12:22
Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане силой до 4 баллов
Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане силой до 4 баллов
8 декабря 2022 г. 11:24
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
8 декабря 2022 г. 20:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi