Швеция на год прекратит проверку эконорм ГЭС для стабильного электроснабжения

Шведские власти на 12 месяцев останавливают проверки соблюдения экологических стандартов у некоторых ГЭС, чтобы избежать нагрузки на национальную энергосистему.

Шведские власти на 12 месяцев останавливают проверки соблюдения экологических стандартов у некоторых ГЭС, чтобы избежать нагрузки на национальную энергосистему.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра экологии страны Ромину Пурмохтари.

В свою очередь вице-премьер Швеции Эбба Буш отметила, что эта мера позволит "провести всесторонний анализ того, что может вынести шведская энергосистема". Она также указала на потенциал гидроэнергетики для накопления энергии на случай непредвиденных обстоятельств в стране.

"Гидроэнергетика могла бы восстановить электроснабжение, если бы случилось самое немыслимое - отключение энергии в ряде районов Швеции", - сказала она журналистам.

Шведские ГЭС со сроком службы более 40 лет должны проходить длительный процесс проверки с целью установить соответствие их экологического состояния нормативам ЕС в сфере использования водных ресурсов. Всего гидроэнергетика удовлетворяет 40% энергетических потребностей Швеции.

Агентство напоминает, что ранее чрезмерная нагрузка на энергосети Швеции привела к резкому росту цен и предупреждениям о возможных блэкаутах.

В конце прошлой недели Bloomberg сообщало, что в Швеции ухудшается ситуация с энергоснабжением: власти остановили крупнейший реактор страны на АЭС "Оскарсхамн" на девять дней из-за технических работ.