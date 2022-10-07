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Шушинский центр цифрового управления обеспечивает бесперебойное энергоснабжение города

Шушинский центр цифрового управления обеспечивает бесперебойное энергоснабжение города В Шушинском центре цифрового управления традиционные трехступенчатые 35/10-6/0,4-киловольтные распределительные электрические сети заменены современными двухступенчатыми 35/0,4-киловольтыми сетями.
Энергетика
7 октября 2022 г. 19:14
Шушинский центр цифрового управления обеспечивает бесперебойное энергоснабжение города

В Шушинском центре цифрового управления традиционные трехступенчатые 35/10-6/0,4-киловольтные распределительные электрические сети заменены современными двухступенчатыми 35/0,4-киловольтыми сетями.

Как передает командированный в Шушу сотрудник Report, об этом рассказал директор учебно-инновационного центра ОАО "Азеришыг" Араз Мамедзаде.

A.Мамедзаде отметил, что центр цифрового управления впервые примененных в Шуше 35/0,4-киловольтных сетей, обладая возможностями кольцевой координации с другими подстанциями, обеспечивает постоянное и непрерывное электроснабжение Шуши.

В Шушинском центре цифрового управления впервые в области электроэнергетики применено использование альтернативных и возобновляемых источников энергии для обеспечения энергоснабжения подстанций в аварийных ситуациях и компенсации потребностей подстанции в особом расходе, повышены технико-экономические показатели, обеспечено непрерывное питание оборудования.

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