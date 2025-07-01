Штальмайстер: Азербайджан сможет интегрировать в сеть 1,8 гигаватт электроэнергии

С реализацией совместного проекта правительства Азербайджана и Всемирного банка по расширению использования возобновляемых источников энергии страна сможет интегрировать в сеть 1,8 гигаватт электроэнергии.

С реализацией совместного проекта правительства Азербайджана и Всемирного банка по расширению использования возобновляемых источников энергии страна сможет интегрировать в сеть 1,8 гигаватт электроэнергии.

Как сообщает Report, об этом заявила менеджер Всемирного банка по Азербайджану Штефани Штальмайстер на церемонии подписания кредитного соглашения на $173,5 млн по названному проекту.

"После завершения упомянутого проекта Азербайджан сможет интегрировать в сеть 1,8 гигаватт электроэнергии. Конечно, это очень большое достижение. Кроме того, проект позволит расширить инвестиции частного сектора в этом направлении, что важно для развития сферы возобновляемой энергии Азербайджана", - отметила она.

По словам Штальмайстер, Азербайджан трансформируется в страну зеленой энергии.

"Страна предприняла шаги и взяла на себя обязательства по развитию сферы зеленой энергии как в период проведения COP29, так и после этого мероприятия. Мы надеемся, что после этого нового проекта последуют и другие", - добавила она.

Подчеркнув успешное продолжение сотрудничества с Азербайджаном, как с надежным партнером, Штальмайстер выразила уверенность в дальнейшем вкладе Группы Всемирного банка в устойчивое и инклюзивное развитие страны, поддерживая проекты, соответствующие приоритетам социально-экономического развития Азербайджана.