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Штальмайстер: Азербайджан сможет интегрировать в сеть 1,8 гигаватт электроэнергии

Штальмайстер: Азербайджан сможет интегрировать в сеть 1,8 гигаватт электроэнергии С реализацией совместного проекта правительства Азербайджана и Всемирного банка по расширению использования возобновляемых источников энергии страна сможет интегрировать в сеть 1,8 гигаватт электроэнергии.
Энергетика
1 июля 2025 г. 13:35
Штальмайстер: Азербайджан сможет интегрировать в сеть 1,8 гигаватт электроэнергии

С реализацией совместного проекта правительства Азербайджана и Всемирного банка по расширению использования возобновляемых источников энергии страна сможет интегрировать в сеть 1,8 гигаватт электроэнергии.

Как сообщает Report, об этом заявила менеджер Всемирного банка по Азербайджану Штефани Штальмайстер на церемонии подписания кредитного соглашения на $173,5 млн по названному проекту.

"После завершения упомянутого проекта Азербайджан сможет интегрировать в сеть 1,8 гигаватт электроэнергии. Конечно, это очень большое достижение. Кроме того, проект позволит расширить инвестиции частного сектора в этом направлении, что важно для развития сферы возобновляемой энергии Азербайджана", - отметила она.

По словам Штальмайстер, Азербайджан трансформируется в страну зеленой энергии.

"Страна предприняла шаги и взяла на себя обязательства по развитию сферы зеленой энергии как в период проведения COP29, так и после этого мероприятия. Мы надеемся, что после этого нового проекта последуют и другие", - добавила она.

Подчеркнув успешное продолжение сотрудничества с Азербайджаном, как с надежным партнером, Штальмайстер выразила уверенность в дальнейшем вкладе Группы Всемирного банка в устойчивое и инклюзивное развитие страны, поддерживая проекты, соответствующие приоритетам социально-экономического развития Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Ştefani Ştallmayster: “Azərbaycan 1,8 giqavat elektrik enerjisini şəbəkəyə inteqrasiya edə biləcək”

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