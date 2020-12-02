Шотландия первая в мире использует "зеленый" водород для обогрева домов

В ноябре премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обнародовал подробности плана так называемой «зеленой промышленной революции», который включает в себя цель к концу этого десятилетия построить город, «полностью отапливаемый водородом».

В ноябре премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обнародовал подробности плана так называемой «зеленой промышленной революции», который включает в себя цель к концу этого десятилетия построить город, «полностью отапливаемый водородом».

Как передает Report со ссылкой на CNBC, в начале этой недели были предприняты первые шаги по его реализации.

Ofgem, регулирующий орган Великобритании в области энергетики, 30 ноября объявил, что выделит до £18 млн ($24,12 млн) на финансирование шотландской схемы, основанной на использовании водорода для отопления домов. Еще £6,9 млн на проект, известный как H100 Fife, поступят от правительства Шотландии.

В заявлении SGN, фирмы, ответственной за газовую сеть в Шотландии и на юге Англии, говорится, что начнется работа того, что она описала как «демонстрационная сеть, полностью состоящая из 100% водорода... которая обеспечит безуглеродное отопление и приготовление пищи около 300 домохозяйств с конца 2022 года».

Демонстрация, которую SGN называет «первой в мире», будет проходить в Левенмуте (Файф) и будет использовать «зеленый водород». Этот термин относится к водороду, производимому с использованием возобновляемых источников.

В рамках инициативы H100 Fife морской ветер будет использоваться для питания электролизной установки, которая, в свою очередь, будет производить безуглеродный водород.

В заявлении, опубликованном 30 ноября, министр энергетики Шотландии Пол Уилхаус охарактеризовал проект как «важный шаг к пониманию наших вариантов декарбонизации тепла». Он добавил, что «[поставки чистого энергоносителя обеспечит] специально созданная водородная система непрерывного [цикла]».

Описанный Международным энергетическим агентством (МЭА) как «универсальный носитель энергии» водород имеет широкий спектр применений и может быть использован в таких секторах, как промышленность и транспорт. В последнем случае примеры его использования включают в себя поезда, самолеты, автомобили и автобусы, работающие на водородных топливных элементах.

За пределами Великобритании это рассматривается как решающий фактор в стремлении Европейского Союза декарбонизировать [промышленность и энергетическую отрасль]. ЕС изложил планы по установке 40 ГВт возобновляемых водородных электролизеров и к 2030 г. планирует производить до 10 миллионов метрических тонн возобновляемого водорода.

Однако в настоящее время роль «зеленого» водорода в общем энергобалансе невелика. По данным Wood Mackenzie, на нее в 2020 году будет приходиться всего 0,1% мирового производства водорода. Однако к 2040 г. затраты на его производство могут снизиться на 64%.

Как сообщал enkorr, к 2030 г. Япония намерена создать коммерческую цепочку поставок водорода.

Оценочная стоимость водородного рынка, за доминирование на котором будут сражаться Европа, Китай и Саудовская Аравия, составляет $700 млн.

Эксперты Wood Mackenzie предупреждают, что интерес инвесторов и политиков к новым «зеленым» технологиям, включая экологически чистый водород и CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage — англ., улавливание, утилизация и хранение углеводорода, — ek), ставит под сомнение устойчивость роста спроса на сжиженный природный газ (СПГ).