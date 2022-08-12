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Шольц: В Германии создадут достаточную газовую инфраструктуру в 2023 году

Шольц: В Германии создадут достаточную газовую инфраструктуру в 2023 году В Германии к середине 2023 года создадут достаточно инфраструктуры для обеспечения газом, пусть и по более высоким ценам.
Энергетика
12 августа 2022 г. 13:35
Шольц: В Германии создадут достаточную газовую инфраструктуру в 2023 году

В Германии к середине 2023 года создадут достаточно инфраструктуры для обеспечения газом, пусть и по более высоким ценам.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил канцлер страны Олаф Шольц в ходе визита в Потсдам.

По его словам, власти уделяют внимание строительству терминалов СПГ по всему северо-германскому побережью, а также проведению трубопроводов для импорта газа из Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Франции и Великобритании.

Канцлер Германии также сообщил, что заполнение хранилищ газом продолжается.

"В прошлом году пустые хранилища вызвали проблемы. Сейчас эти хранилища заполняются… У нас амбициозные цели, скоро мы достигнем уровня в хранилищах в 75%, предусмотрено достижение 85 и 95%. Несмотря на сложности с поставками газа по "Северному потоку", дело обстоит так, что мы продолжаем заполнять хранилища", — подчеркнул Шольц.

"Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу — с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 млн кубометров пропускной мощности в сутки.

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Версия на английском языке Scholz: Germany to create sufficient gas infrastructure in 2023

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