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Шольц предостерег от возврата к угольной энергетике на фоне нехватки газа

Шольц предостерег от возврата к угольной энергетике на фоне нехватки газа Мир не должен возвращаться к энергетике из ископаемых ресурсов.
Энергетика
18 июля 2022 г. 17:03
Шольц предостерег от возврата к угольной энергетике на фоне нехватки газа

Мир не должен возвращаться к энергетике из ископаемых ресурсов.

Как передает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил в понедельник канцлер ФРГ Олаф Шольц на международной конференции "Петерсбергский климатический диалог" в Берлине.

"Что с нами не должно случиться, так это оказаться в глобальном ренессансе ископаемой энергии, особенно угля", — подчеркнул Шольц.

Никто не может быть доволен тем, что и в Германии растет процент получаемой из угля электроэнергии в ответ на дефицит газа, отметил канцлер ФРГ.

"Тем важнее, чтобы мы четко обозначили: это чрезвычайная мера, рассчитанная на ограниченный период времени, и которая не будет наносить ущерб нашим целям по климату", — добавил он.

Ранее власти Германии в рамках борьбы с энергокризисом и планов отказа от российского газа приняли закон, позволяющий вернуть в строй законсервированные по соображениям защиты климата угольные электростанции. При этом в крайнем случае Берлин готов рассмотреть возможность перезапуска ТЭС, работающих на наиболее вредном для окружающей среды буром угле.

В конце июня Берлин объявил об активизации второго этапа плана чрезвычайной ситуации по газу, который предполагает меры по его экономии. Если будет объявлен третий этап, Федеральное сетевое агентство само будет регулировать, кого обеспечивать газом, отдавая приоритет домохозяйствам и их электро- и энергоснабжению.

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