Шольц подтвердил планы запустить до конца года в ФРГ два терминала по приему СПГ

Германия планирует запустить первые терминалы по приему сжиженного природного газа до конца текущего года.

Германия планирует запустить первые терминалы по приему сжиженного природного газа до конца текущего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге.

"Первые терминалы в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле будут подключены к сети до конца года. Первые поставки через Лубмин также, возможно, скоро последуют", - сказал глава правительства ФРГ. По словам Шольца, "другие терминалы добавятся в течение следующего года".

Германия из-за боевых действий России в Украине решила сократить зависимость от энергоресурсов из РФ и расширить строительство терминалов по приему СПГ. Как ранее отмечал глава Минэкономики Германии Роберт Хабек, две плавучие регазификационные установки для приема СПГ будут у ФРГ к концу года, еще две - к маю 2023 года. Их суммарная мощность в год оценивается в 33 млрд кубометров газа. Первый стационарный СПГ-терминал в ФРГ планируют достроить только к 2026 году.