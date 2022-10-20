Шольц подтвердил планы запустить до конца года в ФРГ два терминала по приему СПГ

Германия планирует запустить первые терминалы по приему сжиженного природного газа до конца текущего года.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге.
"Первые терминалы в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле будут подключены к сети до конца года. Первые поставки через Лубмин также, возможно, скоро последуют", - сказал глава правительства ФРГ. По словам Шольца, "другие терминалы добавятся в течение следующего года".
Германия из-за боевых действий России в Украине решила сократить зависимость от энергоресурсов из РФ и расширить строительство терминалов по приему СПГ. Как ранее отмечал глава Минэкономики Германии Роберт Хабек, две плавучие регазификационные установки для приема СПГ будут у ФРГ к концу года, еще две - к маю 2023 года. Их суммарная мощность в год оценивается в 33 млрд кубометров газа. Первый стационарный СПГ-терминал в ФРГ планируют достроить только к 2026 году.