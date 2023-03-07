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Шольц: Германия перевыполнила план по экономии газа

Шольц: Германия перевыполнила план по экономии газа Германия справилась со сложностями в энергетической сфере, с которыми столкнулась перед началом зимы.
Энергетика
7 марта 2023 г. 13:25
Шольц: Германия перевыполнила план по экономии газа

Германия справилась со сложностями в энергетической сфере, с которыми столкнулась перед началом зимы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц на экономической конференции в Берлине.

"В течение короткого времени мы стали независимыми от угля, газа и нефти из России", - сказал он. По его словам, не сбылся ни один из негативных сценариев, которые прогнозировались прошлой осенью.

"Мы отчасти перевыполнили свои цели", - добавил канцлер. Изначально кабмин Германии полагал, что подземные газохранилища к концу зимы будут заполнены на 40%, на деле же уровень заполненности составляет 70%, напомнил Шольц.

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