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Шольц: ФРГ в перспективе намерена полностью отказаться от энергоносителей РФ

Шольц: ФРГ в перспективе намерена полностью отказаться от энергоносителей РФ Германия сможет полностью отказаться от российских энергоносителей.
Энергетика
8 декабря 2022 г. 11:52
Шольц: ФРГ в перспективе намерена полностью отказаться от энергоносителей РФ

Германия сможет полностью отказаться от российских энергоносителей.

Как передает Report, об этом сообщается в материале Funke со слов канцлера Германии Олафа Шольца.

"Сейчас мы принимаем необходимые решения, чтобы стать независимыми в долгосрочной перспективе", - отметил он.

Как считает политик, страна успешно сможет пережить нынешнюю зиму и остаться сильной промышленной державой.

По словам Шольца, Берлин рассчитывает на новые каналы импорта.

Одновременно с этом канцлер ФРГ подчеркнул, что добиться возврата цен, чтобы были до начала ситуации в Украине, не представляется возможным.

"Начиная с 2045 года мы хотим быть полностью климатически нейтральными...", - добавил Шольц.

Отметим, что в ноябре 2018 г. Еврокомиссия представила долгосрочную стратегическую концепцию "Климатическая нейтральность к 2050 году", предусматривающую снижение выбросов парниковых газов.

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Версия на английском языке Scholz: Germany eyes completely abandoning Russian energy resources

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