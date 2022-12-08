Шольц: ФРГ в перспективе намерена полностью отказаться от энергоносителей РФ

Германия сможет полностью отказаться от российских энергоносителей.

Германия сможет полностью отказаться от российских энергоносителей.

Как передает Report, об этом сообщается в материале Funke со слов канцлера Германии Олафа Шольца.

"Сейчас мы принимаем необходимые решения, чтобы стать независимыми в долгосрочной перспективе", - отметил он.

Как считает политик, страна успешно сможет пережить нынешнюю зиму и остаться сильной промышленной державой.

По словам Шольца, Берлин рассчитывает на новые каналы импорта.

Одновременно с этом канцлер ФРГ подчеркнул, что добиться возврата цен, чтобы были до начала ситуации в Украине, не представляется возможным.

"Начиная с 2045 года мы хотим быть полностью климатически нейтральными...", - добавил Шольц.

Отметим, что в ноябре 2018 г. Еврокомиссия представила долгосрочную стратегическую концепцию "Климатическая нейтральность к 2050 году", предусматривающую снижение выбросов парниковых газов.