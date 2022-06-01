Шольц: ФРГ получит первые плавучие СПГ-терминалы через несколько месяцев

Германия работает над диверсификацией поставок энергоресурсов и рассчитывает скоро получить в своем распоряжение первые мобильные терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ).

Германия работает над диверсификацией поставок энергоресурсов и рассчитывает скоро получить в своем распоряжение первые мобильные терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в среду в Бундестаге.

"Плавучие СПГ-терминалы будут в скором времени доступны, - сказал он. - Нужная инфраструктура будет готова через несколько месяцев, а не через несколько лет или десятилетий".

По словам Шольца, ФРГ должна диверсифицировать источники поставок ресурсов. "На прошлой неделе я вел переговоры в Африке, также мы говорим с Норвегией, Канадой, США, Катаром", - сказал канцлер.