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Шольц: ФРГ получит первые плавучие СПГ-терминалы через несколько месяцев

Шольц: ФРГ получит первые плавучие СПГ-терминалы через несколько месяцев Германия работает над диверсификацией поставок энергоресурсов и рассчитывает скоро получить в своем распоряжение первые мобильные терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ).
Энергетика
1 июня 2022 г. 12:21
Шольц: ФРГ получит первые плавучие СПГ-терминалы через несколько месяцев

Германия работает над диверсификацией поставок энергоресурсов и рассчитывает скоро получить в своем распоряжение первые мобильные терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в среду в Бундестаге.

"Плавучие СПГ-терминалы будут в скором времени доступны, - сказал он. - Нужная инфраструктура будет готова через несколько месяцев, а не через несколько лет или десятилетий".

По словам Шольца, ФРГ должна диверсифицировать источники поставок ресурсов. "На прошлой неделе я вел переговоры в Африке, также мы говорим с Норвегией, Канадой, США, Катаром", - сказал канцлер.

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Версия на азербайджанском языке Olaf Şolts: “Almaniya ilk üzən LNG terminalları alacaq”
Версия на английском языке Scholz: Germany to receive first floating LNG terminals in few months

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