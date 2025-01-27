Словацкий депутат: Развитие коридора транзита азербайджанского газа укрепит стабильность поставок в ЕС

С 1 января 2025 года прекращен транзит российского газа через Украину - важный шаг, который вызвал резонанс в Европе. Это решение стало результатом отказа Украины продлевать контракт с “Газпромом”, что, в свою очередь, усилило энергетическую нестабильност

С 1 января 2025 года прекращен транзит российского газа через Украину - важный шаг, который вызвал резонанс в Европе. Это решение стало результатом отказа Украины продлевать контракт с “Газпромом”, что, в свою очередь, усилило энергетическую нестабильность в регионе. Последствия этого шага особенно ощутимы для стран, напрямую зависимых от поставок российского газа, таких как Молдова, Словакия, Чехия и Австрия.

Помимо политических и экономических аспектов, прекращение транзита поднимает вопросы энергетической безопасности, ценовой стабильности и необходимости диверсификации источников поставок. Несмотря на заполненные газовые хранилища, долгосрочные последствия этого решения, включая рост цен и нагрузку на экономику, станут серьезным вызовом для стран Центральной и Восточной Европы.

Восточноевропейское бюро Report обсудило эту ситуацию с депутатом парламента Словакии Игорем Шимко. В интервью он рассказал, как прекращение транзита российского газа повлияло на его страну, какова перспектива использования альтернативных маршрутов поставок и какие меры предпринимаются для обеспечения энергетической стабильности.

- Прекращение транзита российского газа через территорию Украины вызвало серьезную реакцию во многих европейских странах. Как вы оцениваете сложившуюся ситуацию?

- Должен сказать, что полное прекращение поставок российского газа через Украину стало значимым и, безусловно, неприятным изменением для Словакии. Министр экономики Дениса Сакова даже назвала это решение нелогичным шагом, который наносит вред не только нашей стране, но и всей Европе.

Более того, как сообщают многие СМИ, это экономически затрагивает саму Украину, которая потеряет более 1 млрд долларов США, но видимо эти потери будут переложены на плечи ее собственных граждан.

Думаю, что этот шаг, возможно, немного открыл нам глаза на другие возможности, позволил осознать важность диверсификации источников энергии и риски зависимости от одного поставщика. К счастью, у нас имеются различные контракты на импорт газа с Запада. Импорт российского газа, тем не менее, продолжается, но теперь по более дорогим маршрутам. Сегодня газ доставляется в Западную Европу танкерами по морю, что экономически выгодно исключительно импортерам, а не государствам.

Кроме того, наши газовые хранилища заполнены, и в этом году жители Словакии могут не беспокоиться — газа будет достаточно. Однако закупка новых объемов уже будет осуществляться по более высоким ценам, что ляжет бременем на предприятия и домохозяйства.

- А какой выход вы видите из сложившейся ситуации?

- Поскольку я изучал возобновляемые источники энергии (ВИЭ), в долгосрочной перспективе абсолютно необходимо инвестировать в эту сферу, в бытовые источники, а также в модернизацию инфраструктуры. Министерство экономики уже запланировало ряд мер в этом направлении на текущий год.

В то же время мы должны постоянно вести переговоры со всеми нашими партнерами, чтобы совместно находить решения для обеспечения энергетической стабильности, а также доступности энергии для населения.

Словакия, безусловно, будет действовать ответственно, чтобы защитить интересы своего народа, в частности, и с тем, чтобы внести вклад в решения, которые укрепят энергетическую безопасность во всей Европе.

- Какую роль на ваш взгляд может играть азербайджанский газ?

- Как член Комитета по экономическим вопросам, я рассматриваю поставки азербайджанского газа через Украину не только как возможность обеспечить надежные и доступные поставки газа для словацких потребителей: от крупных промышленных компаний до домашних хозяйств.

Здравый смысл - это то, что я отстаиваю в энергетическом секторе, поэтому развитие Южного газового коридора для транзита азербайджанского газа могло бы существенно помочь в вопросе стабилизации поставок по всему ЕС. Это особенно важно сейчас, чтобы избежать зависимости исключительно от "западного газа", который, несмотря на изменение маршрутов, нередко поступает из России, просто в сжиженном состоянии, и транспортируется по морю. У нас должны быть диверсифицированные маршруты в сторону Азербайджана.

Я полностью поддерживаю министерство экономики под руководством Денисы Саковой, которое заинтересовано в диверсификации и решении этой проблемы.

Сакова также говорила о нескольких вариантах после своей встречи с Европейской комиссией в Брюсселе. Это может быть азербайджанский газ или газ из Узбекистана. Или же словаки будут получать газ из России, который будет закупаться на российско-украинской границе через [компанию] SPP и затем доставляться транзитом через Украину как словацкий газ.

Мы все еще хотим узнать от Украины, какие у нее есть собственные варианты и какие решения она может принять, поскольку в нынешней ситуации Словацкая Республика теряет плату за транзит и Украина теряет плату за транзит, а также возникает реальная угроза конкурентоспособности промышленности ЕС.