Шесть нефтяных стран проведут неформальные переговоры в Боливии

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ За неделю до очередного заседания ОПЕК в Вене, запланированного на 30 ноября, на саммите по природному газу в городе Санта-Крус (Боливия) проведут неофициальные переговоры 6 стран. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, об этом сообщил министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино.

На саммите 23-24 ноября будут присутствовать такие страны ОПЕК как Венесуэла, Алжир, Иран, Катар, Экваториальная Гвинея и Россия. Данные переговоры могут иметь позитивный эффект для главной встречи 30 ноября, поскольку могут позволить сформировать некий предварительный консенсус.

Согласно результатам опроса, проведенного агентством Bloomberg среди 36 экспертов, абсолютно все ожидают от встречи в Вене продления действия соглашения. Наиболее популярные ожидания предполагают продление на 9 месяцев, то есть до конца 2018 года. На фоне таких рыночных ожиданий сразу появляется риск. Если сделка будет продлена на меньший срок - это будет иметь отрицательный эффект на цены.

Вторым риском предстоящей ключевой встречи является ранее сделанное обещание министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль Фалиха решить вопрос о сроках продления соглашения именно на встрече в Вене. Формально, в этом нет необходимости. Текущее соглашение действует до марта следующего года. Есть еще 4 месяца, чтобы оценить обстановку и анонсировать свое решение о продлении ближе к весне. Но аль Фалих дал четко понять, что рынок узнает о продлении сроков сделки из Вены. Однако еще на прошлой неделе в СМИ из конфиденциальных источников просочилась информация о том, что Россия, возможно, до сих пор считает, что слишком рано объявлять о продлении сделки через неделю. Если рынок увидит отсутствие согласованности во мнениях Саудовской Аравии и России, это будет иметь крайне негативный эффект на цены.