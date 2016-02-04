Шесть нефтедобывающих стран примут участие в экстренном заседании ОПЕК

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Венесуэльский министр нефти и горной промышленности Эулохио дель Пино заявил, что шесть стран-производителей нефти договорились о созыве совместного экстренного заседания членов ОПЕК и государств, не входящих в организацию, сообщает Report со ссылкой на агентство РИА Новости.

Такие заявления венесуэльский министр сделал после консультаций с иранским министром нефти Биджаном Зангане в Тегеране.

"Иран согласился принять участие в заседании, и Россия уже объявила о своём согласии. Иран является первой страной ОПЕК, которую я посетил для проведения переговоров. Ранее я посетил Россию, которая не является членом ОПЕК", — сказал дель Пино.

Венесуэльский министр отметил, что целью его переговоров с добывающими странами является восстановление стабильности на мировом рынке нефти.

Он приветствовал отмену санкций против Ирана и выразил надежду, что в эпоху после санкций Тегеран и Каракас продолжат сотрудничество.

После консультаций в Тегеране венесуэльский министр отправляется в Доху.