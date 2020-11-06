Shell закрывает нефтеперерабатывающий завод в Луизиане

Нефтеперерабатывающий завод в Конвенте стал девятым НПЗ в Северной Америке, который был закрыт или остановлен из-за пандемии

Royal Dutch Shell заявила, что закрывает свой нефтеперерабатывающий завод в Конвенте (штат Луизиана). Это крупнейшее предприятие отрасли в США и первый НПЗ на побережье Мексиканского залива, который был закрыт из-за COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, завод будет остановлен в этом месяце, поскольку Shell не смогла найти на него покупателя.

Нефтеперерабатывающий завод в Конвенте стал девятым НПЗ в Северной Америке, который был закрыт или остановлен из-за коронавирусной пандемии, которая нанесла тяжелый удар по спросу на топливо во всем мире. Соединенные Штаты являются крупнейшим потребителем топлива в мире.

Shell заявила, что не смогла найти покупателя на нефтеперерабатывающий завод мощностью 211 тыс. баррель/сутки после объявления о планах его продажи в июле.

«Изучив все аспекты нашего бизнеса, включая финансовые показатели, мы приняли трудное решение закрыть объект», — написал в электронном письме представитель Shell Кертис Смит.

Маржа переработки существенно снизилась с начала пандемии. В настоящее время она составляет 8,79 долларов США/баррелей, что ниже порога, при котором большинство производителей бензина могут получить прибыль.

Отмечается, что Shell продолжит попытки продать уже закрытый завод. Компания планирует продать все, кроме шести нефтеперерабатывающих и химических заводов по всему миру, и рассматривает возможность закрытия предприятий, которые она не может продать, сообщила компания инвесторам в своем сообщении о квартальной прибыли на этой неделе.

«Мы понимаем, что рынок сейчас не очень хорош с точки зрения продажи активов... Если это невозможно, мы рассмотрим возможность остановки и закрытия. В конечном счете, это последний вариант, который мы хотели бы использовать», — сказала финансовый директор Джессика Уль.