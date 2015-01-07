Shell выплатит более 80 млн. долларов за разлив нефти в Нигерии

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Нефтегазовая корпорация Royal Dutch Shell выплатит 83,5 млн. долларов за разлив нефти в Нигерии. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Associated Press.

Уточняется, что более 30 млн. долларов будет направлены коммуне Бодо, остальная часть суммы (более 50 млн. долларов) — пострадавшим от разлива нефти фермерам.

Ранее Shell признала себя ответственной за две крупных утечки нефти, которые произошли в штате Дельта на юге Нигерии, сообщает Report.