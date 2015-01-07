 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Shell выплатит более 80 млн. долларов за разлив нефти в Нигерии

    Ранее Shell признала себя ответственной за две крупных утечки нефти

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Нефтегазовая корпорация Royal Dutch Shell выплатит 83,5 млн. долларов за разлив нефти в Нигерии. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Associated Press.

    Уточняется, что более 30 млн. долларов будет направлены коммуне Бодо, остальная часть суммы (более 50 млн. долларов) — пострадавшим от разлива нефти фермерам.

    Ранее Shell признала себя ответственной за две крупных утечки нефти, которые произошли в штате Дельта на юге Нигерии, сообщает Report.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi