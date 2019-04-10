"Газпром" ведет переговоры об условиях выхода Shell из "Балтийского СПГ"

"Газпром" и Royal Dutch Shell ведут переговоры по условиям выхода британо-нидерландской компании из проекта "Балтийский СПГ".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в среду издание "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с участниками встречи, второй раунд переговоров назначен на 10 апреля.

Shell, в свою очередь, в выходе из проекта не заинтересована. Какие варианты обсуждают стороны, источники уточнять не стали. На 18 апреля назначена встреча предправления "Газпрома" Алексея Миллера и представителей Shell, к этому моменту "Газпром" и Shell рассчитывают найти компромисс, отмечают два собеседника "Ведомостей".

В 2015 году компания Shell стала единственным партнером "Газпрома" в реализации "Балтийского СПГ", и в 2018 году началась разработка технического проекта. Первоначально Shell оценивала мощность завода в 10 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год с возможным последующим увеличением мощности до 13 млн тонн. Его стоимость оценивалась в $11,5 млрд, сообщает издание.

В марте 2019 году "Газпром" изменил концепцию реализации проекта, которая теперь предусматривает полную интеграцию "Балтийского СПГ" и газоперерабатывающего завода. Единственным партнером объявлена "Русгаздобыча", акционером которой является Национальная газовая группа, а оператором проекта названо их совместное предприятие ООО "Русхимальянс". Участие Shell не упоминалось, сообщает издание. Новая концепция также предполагает выработку 13 млн тонн СПГ, до 4 млн тонн этана и 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов.

Ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса, стоимость которого "Газпром" оценивает в 700 млрд рублей, намечен на вторую половину 2023 года, второй очереди - до конца 2024 года.

"Балтийский СПГ" - завод по производству сжиженного природного газа в Ленинградской области в районе морского порта Усть-Луга. В качестве целевых рынков сбыта СПГ, который будет производиться на заводе, рассматриваются страны Атлантического региона, Ближнего Востока, Южной Азии, рынки малотоннажного СПГ в регионах Балтийского и Северного морей/