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Shell спишет активы в России почти на 3,5 млрд долларов

Shell спишет активы в России почти на 3,5 млрд долларов Shell начинает списывать российские активы, в прошлом году их объем в совместных предприятиях с "Газпромом" и "Газпром нефтью" и газопроводе "Северный поток 2" составил 3 млрд долларов США, а в секторе нефтепереработки и сбыте нефтепродуктов (downstream)
Энергетика
10 марта 2022 г. 17:53
Shell спишет активы в России почти на 3,5 млрд долларов

Shell начинает списывать российские активы, в прошлом году их объем в совместных предприятиях с "Газпромом" и "Газпром нефтью" и газопроводе "Северный поток 2" составил 3 млрд долларов США, а в секторе нефтепереработки и сбыте нефтепродуктов (downstream) — 400 млн.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", это следует из материалов компании.

"На конец 2021 года внеоборотные активы компании Shell в downstream в России составляли около 0,4 млрд долларов. Ожидается, что эти решения… повлияют на балансовую стоимость соответствующих активов и приведут к признанию обесценения в 2022 году", — говорится в годовом отчете компании.

Shell 28 февраля объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью", предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в проекте "Северный поток 2".

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