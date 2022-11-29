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Shell решила выкупить датскую компанию по производству биогаза за $2 млрд

Shell решила выкупить датскую компанию по производству биогаза за $2 млрд Британский нефтегазовый концерн Shell решил приобрести датскую компанию Nature Energy, которая производит возобновляемый природный газ (биометан).
Энергетика
29 ноября 2022 г. 11:20
Shell решила выкупить датскую компанию по производству биогаза за $2 млрд

Британский нефтегазовый концерн Shell решил приобрести датскую компанию Nature Energy, которая производит возобновляемый природный газ (биометан).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

Сделка, которая оценивается в 2 млрд долларов, будет закрыта в первом квартале 2023 года.

"Это приобретение создаст европейскую платформу для наших проектов по биогазу в США. Благодаря покупке удастся создать глобальную цепочку добавленной стоимости", - заявил директор Shell по переработке и сбыту Уиберт Виджевено, отметив, что сделка поможет ускорить процесс энергоперехода.

Кроме того, за счет приобретения будет увеличено производство топлива с низким содержанием углерода. Тем более, что Shell поставила перед собой цель к 2050 году добиться в своей деятельности нулевых выбросов.

Отметим, что компания Nature Energy была основана в 1979 году как дистрибьютор природного газа. Она построила свой первый биогазовый завод в Дании в 2015 году и в настоящее время имеет 14 действующих заводов. У компании также есть планы по строительству около 30 новых заводов в таких странах, как Дания, Нидерланды и Франция. Они могут переработать до 9,2 млн баррелей в год (4 400 бнэ/сутки) к 2030 году.

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Версия на английском языке Shell to acquire renewable natural gas producer Nature Energy

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