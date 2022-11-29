Shell решила выкупить датскую компанию по производству биогаза за $2 млрд

Британский нефтегазовый концерн Shell решил приобрести датскую компанию Nature Energy, которая производит возобновляемый природный газ (биометан).

Британский нефтегазовый концерн Shell решил приобрести датскую компанию Nature Energy, которая производит возобновляемый природный газ (биометан).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

Сделка, которая оценивается в 2 млрд долларов, будет закрыта в первом квартале 2023 года.

"Это приобретение создаст европейскую платформу для наших проектов по биогазу в США. Благодаря покупке удастся создать глобальную цепочку добавленной стоимости", - заявил директор Shell по переработке и сбыту Уиберт Виджевено, отметив, что сделка поможет ускорить процесс энергоперехода.

Кроме того, за счет приобретения будет увеличено производство топлива с низким содержанием углерода. Тем более, что Shell поставила перед собой цель к 2050 году добиться в своей деятельности нулевых выбросов.

Отметим, что компания Nature Energy была основана в 1979 году как дистрибьютор природного газа. Она построила свой первый биогазовый завод в Дании в 2015 году и в настоящее время имеет 14 действующих заводов. У компании также есть планы по строительству около 30 новых заводов в таких странах, как Дания, Нидерланды и Франция. Они могут переработать до 9,2 млн баррелей в год (4 400 бнэ/сутки) к 2030 году.