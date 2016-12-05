Shell продает свою долю в проекте, оператором которого является

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Компания Shell ведет переговоры по продаже своей доли в месторождении Corrib в Ирландии австралийскому инвестиционному фонду Macquarie.

Как сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ, пока неизвестно, кто станет новым оператором проекта.

Отметим, что Royal Dutch Shell с 45% акций является оператором месторождения. В проекте имеют долю норвежская Statoil (36,5%) и канадская Vermillion Energy (18,5%). Месторождение призвано обеспечить половину спроса Ирландии на природный газ. Оно открыто в 1996 году.