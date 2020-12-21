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Shell продает долю в инфраструктуре австралийской QCLNG

Shell продает долю в инфраструктуре австралийской QCLNG После завершения сделки Shell останется владельцем контрольного пакета акций и оператором общих объектов инфраструктуры
Энергетика
21 декабря 2020 г. 12:04
Shell продает долю в инфраструктуре австралийской QCLNG

Дочерняя компания Shell — QGC Common Facilities Company — согласилась продать 26,25% доли в общих объектах инфраструктуры австралийского проекта Queensland Curtis LNG (QCLNG).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Shell.

Покупателем выступает австралийская компания Global Infrastructure Partners Australia, сумма сделки составляет 2,5 миллиарда долларов США. Ожидается, что сделка будет завершена в первом полугодии 2021 года.

Общие объекты инфраструктуры QCLNG в настоящее время на 100% принадлежат Shell и включают в себя резервуары для хранения сжиженного природного газа (СПГ), причалы для его отгрузки и производственную инфраструктуру, обслуживающую линии СПГ QCLNG. После завершения сделки Shell останется владельцем контрольного пакета акций и оператором общих объектов инфраструктуры.

"Это решение отвечает стратегии Shell по продаже непрофильных активов с целью дальнейшего повышения качества и упрощения портфеля Shell", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сделка не влияет на структуру собственности QGC или QCLNG. Shell и после сделки останется оператором и держателем контрольного пакета акций QGC вместе с CNOOC (50% первой технологической линии) и Tokyo Gas (2,5% второй технологической линии).

Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах. QGC — один из ведущих производителей природного газа в Австралии, специализирующийся на разработке запасов в Квинсленде.

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Версия на английском языке Royal Dutch Shell sells QCLNG stake

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