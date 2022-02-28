Shell прекращает участие в проекте "Северный поток-2"

Англо-нидерландская Shell решила выйти из совместных предприятий с "Газпромом" и "Газпром нефтью", включая проект "Сахалин 2", а также прекратить свое участие в "Северным потоке-2".

Англо-нидерландская Shell решила выйти из совместных предприятий с "Газпромом" и "Газпром нефтью", включая проект "Сахалин 2", а также прекратить свое участие в "Северным потоке-2".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом говорится в сообщении компании.

"Совет директоров Shell ... сегодня объявил о намерении выйти из совместных предприятий с "Газпромом" и связанными предприятиями, включая долю в 27,5% в заводе по производству сжиженного природного газа "Сахалин 2" и долю в 50% в "Салым Петролеум", а также СП на Гыдане. Shell также намерена прекратить участие в проекте "Северный поток 2", - говорится в сообщении.

Решение компании мотивировано событиями в Украине, поясняется в релизе. "Мы шокированы гибелью людей в Украине, о которой сожалеем", - заявил гендиректор Shell Бен ван Берден, цитата которого приведена в релизе.