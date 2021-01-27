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Shell покупает крупнейшую в Британии сеть по зарядке электротранспорта

Shell покупает крупнейшую в Британии сеть по зарядке электротранспорта Сумма сделки не раскрывается
Энергетика
27 января 2021 г. 19:01
Shell покупает крупнейшую в Британии сеть по зарядке электротранспорта

Royal Dutch Shell покупает оператора сети станций для зарядки электротранспорта Ubitricity, что соответствует плану компании выйти на нулевой уровень выбросов к 2050 году.

Как передает Report со ссылкой на сообщение Shell, сделка, сумма которой не раскрывается, будет завершена позднее в этом году.

Ubitricity управляет крупнейшей в Великобритании сетью зарядочных станций, насчитывающей более 2,7 тыс. станций, что дает ей примерно 13% британского рынка. Компания также развивает сети станций для зарядки электромобилей в Германии и Франции. Кроме того, она продает зарядные станции владельцам электромобилей для частного пользования.

Сама Shell владеет сетью из более 1 тыс. станций зарядки электротранспорта, расположенных на 430 заправочных станциях компании в Великобритании, а также имеет доступ к еще 185 тыс. станций сторонних компаний.

Покупка Ubitricity поможет компании поддерживать водителей, переключающихся на низкоуглеродный транспорт, отмечают в Shell.

Отметим, что спрос на электромобили в Европе существенно вырос за последний год. Так, Volkswagen сообщил об увеличении продаж электромобилей в 2020 году на 158% по сравнению с предыдущим годом — до 212 тыс., Daimler, владеющий брендом Mercedes-Benz, — на 228%, до свыше 160 тыс., Renault — на 100%, почти до 116 тыс..

За последние 12 месяцев стоимость акций Shell опустилась на 32%.

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