​Shell погасил задолженность перед Ираном

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Англо-голландская нефтяная компания Shell погасила свою задолженность перед Ираном в размере 1,94 млрд. евро.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, информацию об этом распространила пресс-служба компании Shell.

По информации, англо-голландская компания не могла выплатить долг по причине санкций в отношении Ирана.

Ввиду запрета на ведение расчетов в долларах при осуществлении торговых операций с Ираном долг выплачен в евро.