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Shell откажется от слов "Royal" и "Dutch" в названии

Shell откажется от слов "Royal" и "Dutch" в названии Британо-нидерландская компания Royal Dutch Shell упростит структуру акционерного капитала, сделает Великобританию местом своего налогового резидентства и сократит название до Shell plc.
Энергетика
15 ноября 2021 г. 12:44

Британо-нидерландская компания Royal Dutch Shell упростит структуру акционерного капитала, сделает Великобританию местом своего налогового резидентства и сократит название до Shell plc.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", такие поправки в устав выносятся на внеочередное собрание 10 декабря.

Компания планирует перейти от двойного рынка акций (типа "A" - Royal Dutch Shell и "B" - Shell Transport & Trading с одинаковыми правами) к одному типу акций. В Shell считают, что это также улучшит возможности возврата инвестиций акционерам: в июле компания объявила о старте программы обратного выкупа акций на 2 млрд долларов США, а в сентябре объявила, что вернет акционерам еще 7 млрд долларов после завершения продажи своих активов в Пермском бассейне в США.

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Версия на английском языке Shell to ditch ‘Royal’ and ‘Dutch’ in its name

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