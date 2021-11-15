Shell откажется от слов "Royal" и "Dutch" в названии

Британо-нидерландская компания Royal Dutch Shell упростит структуру акционерного капитала, сделает Великобританию местом своего налогового резидентства и сократит название до Shell plc.

Британо-нидерландская компания Royal Dutch Shell упростит структуру акционерного капитала, сделает Великобританию местом своего налогового резидентства и сократит название до Shell plc.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", такие поправки в устав выносятся на внеочередное собрание 10 декабря.

Компания планирует перейти от двойного рынка акций (типа "A" - Royal Dutch Shell и "B" - Shell Transport & Trading с одинаковыми правами) к одному типу акций. В Shell считают, что это также улучшит возможности возврата инвестиций акционерам: в июле компания объявила о старте программы обратного выкупа акций на 2 млрд долларов США, а в сентябре объявила, что вернет акционерам еще 7 млрд долларов после завершения продажи своих активов в Пермском бассейне в США.