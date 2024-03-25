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Shell осталась самым дорогим нефтегазовым брендом мира

Shell осталась самым дорогим нефтегазовым брендом мира Британо-нидерландская энергетическая компания Shell сохранила лидерство в списке самых дорогих нефтегазовых брендов мира.
Энергетика
25 марта 2024 г. 15:35
Shell осталась самым дорогим нефтегазовым брендом мира

Британо-нидерландская энергетическая компания Shell сохранила лидерство в списке самых дорогих нефтегазовых брендов мира.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в отчете аналитической компании Brand Finance.

Стоимость компании за год выросла на 4%, до $50,3 млрд.

"Shell продолжает удерживать статус ведущего нефтегазового бренда в мире, что подчеркивает примечательную стабильность бренда, несмотря на вопросы относительно долгосрочной корпоративной стратегии компании", - отметил старший директор Brand Finance Савио Д'Соуза.

Второе место в рейтинге по-прежнему занимает Saudi Aramco ($46,1 млрд), третье - PetroChina ($28,5 млрд), четвертое - Sinopec ($26,7 млрд). На пятую строчку поднялась bp plc ($18,5 млрд), а французская TotalEnergies опустилась на шестое место с показателем $17 млрд.

Самый стремительный рост стоимости бренда продемонстрировала катарская госкомпания Qatar Energy (на 82%, до $3,2 млрд). Такой подъем стал следствием успешной интеграции Qatargas.

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