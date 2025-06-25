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Shell опровергла информацию о переговорах по вопросу покупки BP

Shell опровергла информацию о переговорах по вопросу покупки BP Британо-нидерландский нефтегазовый гигант Shell опроверг появившуюся в СМИ информацию о переговорах по вопросу покупки британской BP plc.
Энергетика
25 июня 2025 г. 22:26
Shell опровергла информацию о переговорах по вопросу покупки BP

Британо-нидерландский нефтегазовый гигант Shell опроверг появившуюся в СМИ информацию о переговорах по вопросу покупки британской BP plc.

Как передает Report, об этом пишет Financial Times.

"Никаких переговоров нет", - заявили в Shell, добавив, что компания неоднократно отмечала, что сосредоточена на собственной деятельности, а не росте через крупное приобретение.

До этого глава Shell Ваэль Саван заявил, что предпочтет потратить деньги на обратный выкуп акций Shell нежели на сделку с BP.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники писала, что Shell находится на ранней стадии переговоров о покупке британской BP.

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