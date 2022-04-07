Shell оценила потери, связанные с ее деятельностью в России

Потери британской нефтегазовой компании Shell, связанные с ее деятельностью в России, составят от 4 до 5 млрд долларов США в первом квартале 2022 года.

Потери британской нефтегазовой компании Shell, связанные с ее деятельностью в России, составят от 4 до 5 млрд долларов США в первом квартале 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в прогнозе, опубликованном в четверг утром на сайте компании.

"Ожидается, что в первом квартале 2022 года после уплаты налогов воздействие от снижения стоимости внеоборотных активов и дополнительных расходов (как то: списание дебиторской задолженности, ожидаемые потери по кредитам и обременительным контрактам), связанное с деятельностью в России, составит от 4 до 5 млрд долларов", - сказано в документе.