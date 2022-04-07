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Shell оценила потери, связанные с ее деятельностью в России

Shell оценила потери, связанные с ее деятельностью в России Потери британской нефтегазовой компании Shell, связанные с ее деятельностью в России, составят от 4 до 5 млрд долларов США в первом квартале 2022 года.
Энергетика
7 апреля 2022 г. 11:02
Shell оценила потери, связанные с ее деятельностью в России

Потери британской нефтегазовой компании Shell, связанные с ее деятельностью в России, составят от 4 до 5 млрд долларов США в первом квартале 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в прогнозе, опубликованном в четверг утром на сайте компании.

"Ожидается, что в первом квартале 2022 года после уплаты налогов воздействие от снижения стоимости внеоборотных активов и дополнительных расходов (как то: списание дебиторской задолженности, ожидаемые потери по кредитам и обременительным контрактам), связанное с деятельностью в России, составит от 4 до 5 млрд долларов", - сказано в документе.

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Версия на азербайджанском языке “Shell” şirkəti Rusiyadakı itkilərini açıqlayıb
Версия на английском языке Shell to write off up to $5 billion in assets after exiting Russia

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