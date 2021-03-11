Shell назначила нового председателя совета директоров

Он поможет англо-голландской компании осуществить переход от нефти и газа к низкоуглеродной энергетике

Royal Dutch Shell объявила бывшего генерального директора BHP Эндрю Маккензи, который также проработал 22 года на руководящих должностях в BP, своим следующим председателем совета директоров.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, он должен помочь англо-голландской компании осуществить переход от нефти и газа к низкоуглеродной энергетике.

Маккензи сменит Чарльза Холлидея, который уйдет в отставку 18 мая после шести лет пребывания на посту председателя совета директоров.

В прошлом году Маккензи покинул пост генерального директора горнодобывающей компании BHP Group (2013-2019 гг.) и вошел в совет директоров Shell в октябре 2020 года. До этого он в течение трех лет работал в Rio Tinto после 22-летней карьеры в BP, где занимал руководящие должности в области разведки нефти и газа, исследований и разработок, а также в химической промышленности.

Маккензи вступит в должность в то время, когда англо-голландская компания осуществляет переход от ископаемых углеводородов к низкоуглеродному бизнесу, торговле электроэнергией и сокращению выбросов парниковых газов.

Он также, вероятно, в ближайшие годы возглавит поиск преемника генерального директора Бена ван Бердена, который находится на своем посту с 2014 года.

Новое назначение последовало за первым после Второй мировой войны сокращением дивидендов в 2020 году из-за пандемии COVID-19.

Напомним, что в феврале Royal Dutch Shell сообщила о достижении пика нефтедобычи. По итогам IV квартала 2020 года Royal Dutch Shell зафиксировала убыток в размере 4,01 млрд доллара США по сравнению с прибылью в 965 млн долларов США за тот же период предыдущего года.