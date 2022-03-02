Shell намерена прекратить свой бизнес в России

Нефтегазовый гигант Shell объявила о своем намерении прекратить свой бизнес в России.

Нефтегазовый гигант Shell объявила о своем намерении прекратить свой бизнес в России.

Как передает Report со ссылкой на Offshore Energy, такое решение связано с действиями России против Украины.

Так, Shell объявила о своем намерении выйти из своих совместных предприятий с российским "Газпромом" и связанными с ним организациями, включая 27,5-процентную долю в предприятии по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Сахалин-II", 50-процентную долю в разработке "Салым Петролеум" и энергетическое предприятие "Гыдан".

Shell также намерена прекратить свое участие в проекте газопровода "Северный поток-2".

Так, компания присоединяется к своим коллегам BP и Equinor, которые также решили на этой неделе прекратить свой бизнес в России.