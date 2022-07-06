Shell начала строительство крупнейшего в Европе завода по производству зеленого водорода

Нефтегазовая компания ​Shell объявила о начале строительства крупнейшего в Европе завода по производству возобновляемого водорода в Нидерландах после открытия в 2025 году.

Нефтегазовая компания ​Shell объявила о начале строительства крупнейшего в Европе завода по производству возобновляемого водорода в Нидерландах, передает Report со ссылкой на компанию.

"Shell Nederland B.V. и Shell Overseas Investments B.V., дочерние компании Shell plc, приняли окончательное инвестиционное решение о строительстве Holland Hydrogen I, который после ввода в эксплуатацию в 2025 году станет крупнейшим в Европе заводом по производству возобновляемого водорода", - говорится в публикации.

Так, завод Shell Holland Hydrogen I мощностью 200 мегаватт в Роттердаме (Нидерланды) будет производить до 60 тонн возобновляемого водорода в сутки.

"Производство водорода на предприятии будет осуществляться за счет ветряной электростанцией Hollandse Kust Noord, которая частично принадлежит Shel", — сообщили в компании. Произведенный возобновляемый водород будет поставляться в парк Shell Energy and Chemicals в Роттердаме по трубопроводу Hytransport1, где он заменит часть серого водорода, используемого на нефтеперерабатывающем заводе.