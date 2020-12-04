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Shell начала процедуру полной остановки НПЗ Convent

Shell начала процедуру полной остановки НПЗ Convent Продажа его не увенчалась успехом, поскольку пандемия COVID-19 снизила спрос на топливо
Энергетика
4 декабря 2020 г. 12:42

Royal Dutch Shell Plc начала безвозвратную остановку своего нефтеперерабатывающего завода Convent (производственная мощность составляет 211 146 баррелей в сутки), штат Луизиана.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение отраслевого гиганта.

Осведомленные источники сообщили агентству, что 30 ноября вечером началось окончательное закрытие нефтеперерабатывающего завода, который Shell не смогла продать, поскольку пандемия COVID-19 снизила спрос на топливо.

«Мы занимаемся поэтапной остановкой Convent и [будем максимально] использовать время, необходимое для того, чтобы сделать это максимально безопасно», — заявил официальный представитель Shell Кертис Смит.

По словам источников, остановка началась, когда в понедельник вечером Shell остановила установку изомеризации мощностью 12 тыс. баррелей в сутки. Во вторник компания отключила установку гидроочистки дизельного топлива мощностью 36 тыс. баррелей в сутки.

5 ноября Shell заявила, что навсегда закроет нефтеперерабатывающий завод после того, как не найдет покупателя для завода, который стал убыточным из-за снижения спроса во время пандемии COVID-19.

Как сообщалось ранее, из-за неопределенных перспектив восстановления спроса на топливо после падения его потребления из-за пандемии коронавируса отраслевые гиганты массово закрывают НПЗ в Азии и Северной Америке.

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