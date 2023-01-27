О нас

Shell может выйти из бизнесов в Великобритании, Германии и Нидерландах

Shell может выйти из бизнесов в Великобритании, Германии и Нидерландах Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell может выйти из розничных предприятий по продаже электроэнергии в Великобритании, Германии и Нидерландах. Сейчас Shell рассматривает такую возможность.
Энергетика
27 января 2023 г. 09:15
Shell может выйти из бизнесов в Великобритании, Германии и Нидерландах

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell может выйти из розничных предприятий по продаже электроэнергии в Великобритании, Германии и Нидерландах. Сейчас Shell рассматривает такую возможность.

Как передает Report, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на сообщение компании.

Shell приступила к стратегическому обзору этих трех предприятий. Не исключено, что этот процесс займет несколько месяцев. Точные сроки принятия решения не озвучиваются.

Как следует из статьи, в прошлом году поставщики энергии из стран Европы столкнулись с резкими скачками оптовых цен. Из-за этого Shell инвестировала в свой розничный бизнес в Великобритании по продаже электроэнергии порядка 1,5 млрд долларов. Целью Shell было помочь британской компании справиться с этими скачками цен, которые привели к "краху нескольких конкурирующих британских коммунальных предприятий".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Shell may exit UK, German, Dutch energy retail businesses

Самое важное

Община: Для безопасности людей должна быть введена международная миротворческая миссия
Община: Для безопасности людей должна быть введена международная миротворческая миссия
26 января 2023 г. 16:59
Названы основные моменты концепции возвращения в Западный Азербайджан
Названы основные моменты концепции возвращения в Западный Азербайджан
26 января 2023 г. 16:43
Возмездие за события в Дашалты наступило спустя 28 лет - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоВозмездие за события в Дашалты наступило спустя 28 лет - ФОТОРЕПОРТАЖ
26 января 2023 г. 16:14
Утверждена Концепция возвращения в Западный Азербайджан
Утверждена Концепция возвращения в Западный Азербайджан
26 января 2023 г. 15:53
Сегодня исполняется 31 год со дня операции Дашалты
Сегодня исполняется 31 год со дня операции "Дашалты"
26 января 2023 г. 00:00
Госкомиссия: Проводится идентификация останков, обнаруженных в массовом захоронении в Дашалты
Госкомиссия: Проводится идентификация останков, обнаруженных в массовом захоронении в Дашалты
25 января 2023 г. 16:51
Наблюдательный совет Общины Западного Азербайджана одобрил Концепцию возвращения 
Наблюдательный совет Общины Западного Азербайджана одобрил Концепцию возвращения 
25 января 2023 г. 16:29
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
24 января 2023 г. 17:35
МИД: Мины - тяжелое наследие кампании Армении по предотвращению возвращения вынужденных переселенцев
МИД: Мины - тяжелое наследие кампании Армении по предотвращению возвращения вынужденных переселенцев
24 января 2023 г. 11:34
Председатель: Разработка Концепции возвращения в Западный Азербайджан близится к завершению
Председатель: Разработка "Концепции возвращения в Западный Азербайджан" близится к завершению
24 января 2023 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi