Shell может выйти из бизнесов в Великобритании, Германии и Нидерландах

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell может выйти из розничных предприятий по продаже электроэнергии в Великобритании, Германии и Нидерландах. Сейчас Shell рассматривает такую возможность.

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell может выйти из розничных предприятий по продаже электроэнергии в Великобритании, Германии и Нидерландах. Сейчас Shell рассматривает такую возможность.

Как передает Report, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на сообщение компании.

Shell приступила к стратегическому обзору этих трех предприятий. Не исключено, что этот процесс займет несколько месяцев. Точные сроки принятия решения не озвучиваются.

Как следует из статьи, в прошлом году поставщики энергии из стран Европы столкнулись с резкими скачками оптовых цен. Из-за этого Shell инвестировала в свой розничный бизнес в Великобритании по продаже электроэнергии порядка 1,5 млрд долларов. Целью Shell было помочь британской компании справиться с этими скачками цен, которые привели к "краху нескольких конкурирующих британских коммунальных предприятий".