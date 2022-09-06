О нас

Shell и ExxonMobil начали продажу крупного газового СП в Европе

Shell и ExxonMobil начали продажу крупного газового СП в Европе Англо-голландская Shell и американская ExxonMobil начали продажу совместного предприятия (СП) NAM, являющегося оператором газового месторождения Гронинген в Нидерландах, рассчитывая выручить от сделки более 1 млрд долларов.
Энергетика
6 сентября 2022 г. 16:11
Shell и ExxonMobil начали продажу крупного газового СП в Европе

Англо-голландская Shell и американская ExxonMobil начали продажу совместного предприятия (СП) NAM, являющегося оператором газового месторождения Гронинген в Нидерландах, рассчитывая выручить от сделки более 1 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

"Shell и Exxon Mobil выставили на продажу одно из крупнейших и старейших предприятий по добыче природного газа в Европе", — пишет агентство. Стоимость активов СП может варьироваться в диапазоне 1-1,5 млрд долларов, отмечают источники.

Недавно компании начали процесс продажи шельфовых газовых активов NAM, которые включают ряд месторождений и примерно 20 морских платформ, а также сеть трубопроводов и три перерабатывающих завода. Активы в том числе включают доли NAM в трех газоперерабатывающих заводах терминала Den Helder и доли в нескольких трубопроводных сетях. Вместе с этим СП владеет несколькими активами с истекшим сроком службы, которые требуют значительных дополнительных затрат на демонтаж и очистку после их закрытия, отметили источники.

Морские и наземные активы NAM, выставленные на продажу, производили около 2,4 млн кубометров газа в день в 2021 году, и добыча может быть увеличена до 2,8 млн кубометров газа в сутки при дальнейших инвестициях.

Месторождение Гронинген было открыто в 1959 году, и с 1963 года NAM ведет там добычу, которая снижается с 2014 года. Причина - ограничение производства в связи с указом правительства закрыть месторождение из-за сейсмических рисков.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Shell, Exxon launch sale of Europe's major gas venture

Самое важное

Мадат Гулиев: Изготовленная в Азербайджане новая техника для разминирования испытана в Карабахе
Мадат Гулиев: Изготовленная в Азербайджане новая техника для разминирования испытана в Карабахе
6 сентября 2022 г. 15:12
Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны
Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны
6 сентября 2022 г. 14:28
В Баку проходит 4-я Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX
ФотоВ Баку проходит 4-я Азербайджанская международная оборонная выставка "ADEX"
6 сентября 2022 г. 10:36
МО: Армения в последние дни интенсивно обстреливает позиции армии Азербайджана
МО: Армения в последние дни интенсивно обстреливает позиции армии Азербайджана
6 сентября 2022 г. 10:26
Президент обратился к участникам 4-й Азербайджанской международной оборонной выставки
Президент обратился к участникам 4-й Азербайджанской международной оборонной выставки
6 сентября 2022 г. 10:12
Если мирный договор не будет подписан, Армения так и останется в тупике
Если мирный договор не будет подписан, Армения так и останется в тупике
5 сентября 2022 г. 17:29
МО: Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении вновь подверглись обстрелу
МО: Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении вновь подверглись обстрелу
5 сентября 2022 г. 15:12
В Азербайджане вспышка респираторных инфекций ожидается в октябре-декабре
В Азербайджане вспышка респираторных инфекций ожидается в октябре-декабре
5 сентября 2022 г. 15:11
Названо число обезвреженных мин и НБП на освобожденных территориях Азербайджана
Названо число обезвреженных мин и НБП на освобожденных территориях Азербайджана
5 сентября 2022 г. 12:20
Президент Азербайджана в городе Черноббио дал интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore
ФотоПрезидент Азербайджана в городе Черноббио дал интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore
3 сентября 2022 г. 16:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi