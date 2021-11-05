Шефик Джаферович: Азербайджан готов помочь Боснии и Герцеговине подключиться к трубопроводу IAP

Азербайджан готов помочь Боснии и Герцеговине с поставками газа.

Азербайджан готов помочь Боснии и Герцеговине с поставками газа.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович.

"Азербайджан готов помочь БиГ как можно скорее подключиться к Ионо-Адриатическому газопроводу, чтобы получать азербайджанский газ. Я надеюсь, что в БиГ хватит мудрости и готовности присоединиться к этому проекту. Это было бы очень важно для обеспечения нашей страны газом из Азербайджана", - сказал Джаферович.

По его словам, Азербайджану нужна помощь в разминировании, а БиГ имеет большой опыт в этом деле: "Поэтому я выразил готовность запустить механизм внутри страны, чтобы БиГ и Азербайджан могли сотрудничать в этом направлении. После принятия соответствующего решения наши саперы, имеющие большой опыт в разминировании, смогут проводить тренинги для азербайджанских специалистов"

Джаферович также отметил, что компании БиГ приглашены участвовать в реконструкции территорий Карабаха: "БиГ проявляет большой интерес к деятельности в этой области. В настоящий момент самое главное - разблокировать работу учреждений в БиГ, чтобы они начали нормально функционировать. В этом заинтересованы все жители в БиГ, поскольку все мы страдаем от ущерба из-за нынешней блокады институтов".

Отметим, что IAP предназначен для подключения к Трансадриатическому трубопроводу (TAP), обеспечивающего поставки азербайджанского газа в Европу. IAP будет пролегать по территории Хорватии, Черногории, Албании, Боснии и Герцеговины, а его ежегодная пропускная способность составит 5 млрд кубометров газа.

В августе 2016 года между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), Хорватией, Албанией, Боснией и Герцеговиной и Черногорией был подписан Меморандум о взаимопонимании по строительству IAP.