Шефчович: Южный газовый коридор стратегически важен для энергобезопасности ЕС

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Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Создаваемый маршрут транспортировки газа из Азербайджана в ЕС - Южный газовый коридор - является стратегически важным для энергетической безопасности Евросоюза.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Прайм, об этом заявил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

"Помогая диверсифицировать наши поставщики энергии и маршруты ее доставки, Южный газовый коридор стратегически важен для энергобезопасности ЕС, в том числе в его самых уязвимых частях, таких как Юго-Восточная Европа и Южная Италия", - говорится в заявлении Шефчовича.

Вице-президент ЕК кроме того отметил, что долгосрочная цель в Евросоюзе – это создание всеевропейского энергетического рынка, основанного на свободной торговле, конкуренции, различных источниках энергии и маршрутах доставки.