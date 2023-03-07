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Шефчович: Евросоюз в апреле планирует объявить тендер для закупок газа

Шефчович: Евросоюз в апреле планирует объявить тендер для закупок газа Евросоюз (ЕС) в апреле намерен объявить тендер на поставку газа в попытке снизить цены на энергоносители.
Энергетика
7 марта 2023 г. 11:35
Шефчович: Евросоюз в апреле планирует объявить тендер для закупок газа

Евросоюз (ЕС) в апреле намерен объявить тендер на поставку газа в попытке снизить цены на энергоносители.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил зампредседателя Еврокомиссии Марош Шефчович.

С момента публикации тендера ЕС к июню рассчитывает подписать первые контракты с поставщиками из Соединенных Штатов, Африки и с Ближнего Востока.

"Я надеюсь, что мы создадим новую систему, которая повысит конкуренцию, привлечет новых поставщиков и снизит цены на энергоносители", - отметил он.

Как поясняется, свыше 50 поставщиков готовы к энергетическому сотрудничеству с Европой.

"Все более насущной становится необходимость разобраться с ценами", - сказал Шефчович.

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Версия на английском языке Sefcovic: EU plans to announce tender for gas purchases in April

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