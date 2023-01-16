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Шефчович: ЕС намерен начать общие закупки газа этой весной

Шефчович: ЕС намерен начать общие закупки газа этой весной Евросоюз (ЕС) намерен начать общие закупки газа весной 2023 года.
Энергетика
16 января 2023 г. 16:13
Шефчович: ЕС намерен начать общие закупки газа этой весной

Евросоюз (ЕС) намерен начать общие закупки газа весной 2023 года.

Как передает Report cо ссылкой на Reuters, об этом заявил замглавы Еврокомиссии (ЕК), еврокомиссар по межинституциональным вопросам и прогнозированию Марош Шефчович.

"Европейская комиссия намерена запустить свою схему совместных закупок газа в масштабах всего ЕС "задолго до лета", - сказал он.

После первой встречи представителей ЕС для координации запланированных закупок он сообщил, что призвал государства-члены союза оперативно взаимодействовать с ключевыми игроками рынка в своих странах, чтобы оценить объемы газа, которые потребуются для заполнения хранилищ до следующей зимы.

ЕК намерена опубликовать данные о совокупном спросе для привлечения покупателей в начале весны, добавил он.

Отметим, что 14 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что усилия по снижению энергозависимости от России увенчались успехом.

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Версия на английском языке EU Commission expects first joint purchases of gas before summer, Sefcovic says

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