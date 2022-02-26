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Шебелинский НПЗ приостановил работу из-за рисков военных действий, персонал эвакуирован

Шебелинский НПЗ приостановил работу из-за рисков военных действий, персонал эвакуирован Шебелинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Украины приостановил работу из-за рисков военных действий.
Энергетика
26 февраля 2022 г. 16:10
Шебелинский НПЗ приостановил работу из-за рисков военных действий, персонал эвакуирован

Шебелинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Украины приостановил работу из-за рисков военных действий.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

По ее данным, персонал эвакуирован. Работу объектов планируется возобновить после стабилизации ситуации.

Шебелинский НПЗ принадлежит АО "Укргазвыдобування" - 100%-ной "дочке" НАК "Нафтогаз Украины". Входит в нефтяной дивизион группы. В его составе также Яблунивское отделение по переработке газа (ОПГ), технологический цех стабилизации конденсата (ТЦСК) "Базиливщина", а также три установки подготовки газа - Тимофеевское, Юлиевское и Солоховское ОПГ.

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