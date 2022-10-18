Шарль Мишель: Энергокризис станет главной темой саммита ЕС 20-21 октября

Энергетический кризис станет главной темой саммита глав государств и правительств Евросоюза, который пройдет 20-21 октября в Брюсселе.

Энергетический кризис станет главной темой саммита глав государств и правительств Евросоюза, который пройдет 20-21 октября в Брюсселе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель в письме, адресованном лидерам стран сообщества.

"Центральным пунктом нашей повестки дня является энергетический кризис, в связи с которым мы должны принять самые срочные меры. В частности, мы должны в обязательном порядке активизировать наши три направления действий: сокращение спроса [на энергоресурсы], обеспечение надежности поставок и сдерживание цен", - написал он.

Мишель добавил, что лидеры ЕС на саммите обсудят помощь Украине в подготовке к предстоящей зиме. "На нашей встрече я хотел бы, чтобы мы обсудили нашу помощь Украине и, в частности, рассмотрели насущные потребности Украины с целью подготовки ее к этой зиме, а также устойчивость нашей помощи в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - написал он.

Он добавил, что на саммите обсудят также обсудят меры по защите критической инфраструктуры сообщества после диверсии на "Северных потоках". "Кроме того, в свете недавних диверсионных атак на трубопроводы Nordstream, мы также рассмотрим способы активизации нашего сотрудничества для защиты критически важной инфраструктуры", - написал он.