Шахмар Мовсумов: Проблем в финансировании доли Азербайджана в проекте Южного газового коридора нет

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Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Нет никаких проблем в финансировании доли Азербайджана в проекте Южного газового коридора, призванного обеспечить транспортировку азербайджанского газа в Европу.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции исполнительный директор ГНФАР Шахмар Мовсумов.

По его словам, в первом квартале затрат по этой статье не было: "Тем не менее эти расходы заложены в бюджет фонда. Вопрос об использовании или неиспользовании этих средств к концу года остается открытым. С уверенностью могу сказать, что необходимые для реализации проекта средства находятся в распоряжении ЗАО "Южный газовый коридор".

"В 2017 году не будет никаких проблем с финансированием проекта. Переговоры завершатся к концу года. Будут определены необходимые источники финансирования на ближайшие 2 года. Контракты будут подписаны и утверждены Наблюдательным советом", - сказал глава ГНФАР.